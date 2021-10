Le Tour de France 2022 passera par Binche, avant de mettre le cap à l'est

Selon nos confrères de La Voix du Nord, la ville de Binche devrait à nouveau accueillir le départ d’une étape de la Grande Boucle en 2022. Il y a deux ans, la cité du Gille avait déjà accueilli le départ de la troisième étape du Tour de France dans la foulée du Grand Départ de Bruxelles. Le bourgmestre binchois, Laurent Devin, sera bien présent au Palais des Congrès de Paris pour assister à la présentation du parcours du Tour de France ce jeudi, selon nos informations.

Après trois jours au Danemark pour le Grand Départ, le Tour devrait revenir en France avec une quatrième étape dessinée entre Dunkerque et Calais le mardi 5 juillet au lendemain de la première journée de repos pour permettre à la caravane de faire le trajet depuis le Danemark.

Le lendemain, les coureurs devront affronter les pavés du nord avec un "Paris-Roubaix inversé" dans une étape dessinée entre Lille et Wallers.

Le Tour fera ensuite escale à Binche pour le départ de la 6e étape, le 7 juillet prochain. Mais plutôt que de redescendre directement vers le sud pour une arrivée dans le département du Nord, cette étape devrait mettre le cap à l’est avec une arrivée possiblement à Longwy, non loin de la frontière entre la Belgique, la France et le Luxembourg. Avant de repiquer vers les Vosges et une nouvelle arrivée à la Planche des Belles Filles pour la sixième fois en 11 ans.

Les détails précis du parcours de cette étape "belge" ne sont pas encore connus mais il y a fort à parier qu’elle devrait traverser une grande partie de la Wallonie. Ces détails seront donc dévoilés ce jeudi quand Christian Prud’homme annoncera officiellement les contours du parcours du Tour 2022.