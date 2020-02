Le Colombien a laissé les autres favoris sur place dans les derniers mètres.

Remco Evenepoel reste leader avant le contre-la-montre final de ce Tour d'Algarve. Ce samedi, il a parfaitement géré la montée finale de 2,6 km, l'Alto de Malhao. Dans les 400 derniers mètres, Miguel Angel Lopez a placé une grosse attaque à laquelle aucun autre favori n'a su réagir. Finalement, Remco Evenepoel a pris la troisième place derrière le Colombien et Dan Martin.

Dimanche, le Tour d'Algarve s'achève par un chrono de 20 kilomètres, qui convient parfaitement aux qualités du jeune Belge.

Revivez la 4e étape du Tour d'Algarve :

17h55: Victoire de Miguel Angel Lopez devant Dan Martin. Remco Evenepoel termine à la troisième position mais conserve le maillot de leader.

17h54: Nouvelle attaque de Miguel Angel Lopez à 400m de l'arrivée, grosse attaque du Colombien !

17h53: Il reste un kilomètre, et c'est Almeida qui fait le travail pour Remco Evenepoel

17h52 : Attaque de Miguel Angel Lopez, Evenepoel suit pour le moment sans soucis !

17h51: Evenepoel semble très à l'aise dans les premières positions.

17h49: De nombreux coureurs lâchent en queue de peloton ! Notamment Philippe Gilbert. Astana a accéléré l'allure.

17h48 : C'est parti pour l'ascension finale, c'est l’équipe CCC qui est en tête !

17h45: L ' Alto do Malhão sera le juge de paix de cette étape, une ascension de 2,6 kilomètres à 9,4% de moyenne.

17h41 : Encore 5 kilomètres avant l'ascension finale, c'est toujours un équipier de Maximilian Schachmann qui emmène.

17h37 : Les choses sérieuses commencent, un coureur de la BORA accélère avec Schachmann dans la roue, Evenepoel est dans la roue de l'Allemand !

17h35: Encore 13 kilomètres, ce sont toujours les équipiers d'Evenepoel qui font le travail en tête de groupe

17h30: A 15 kilomètres de l’arrivée, il n'y a donc plus d'échappée ! Dans le groupe des favoris on retrouve notamment Van Avermaet, Schachmann, Van Der Poel ou encore Rui Costa.

17h27 : C'est Florian Senechal qui fait le travail pour Evenepoel. L'homme de tête, João Rodrigues, est d'ailleurs rattrapé suite à ce gros travail.

17h22 : Nibali rattrapé par le groupe des favoris ! Ce sont d'ailleurs les équipiers d'Evenepoel qui se portent en tête de ce groupe.

17h18 : João Rodrigues est seul en tête à 25 kilomètres de l'arrivée, derrière Nibali a attaqué dans la première ascension de l'Alto do Malhão. Le requin de Messine possède une dizaine de secondes d'avance sur le groupe des favoris où figure Remco Evenepoel.

Remco Evenepoel est toujours en tête du Tour d'Algarve avant cette 4e étape. Le Belge devra résister aux 2 ascensions de l'Alto do Malhão pour conserver sa tunique jaune. Au matin de la première étape de ce Tour de l’Algarve, Remco Evenepoel avait très clairement identifié les trois moments forts de l’épreuve. "Les 2e et 4e étapes qui proposent une arrivée en bosse puis le chrono final de dimanche constitueront les clés d’un bon général."

Après la longue montée de d’Alto de Faia jeudi, l’ascension finale de Malhao au menu de ce samedi présente un profil très différent. "Il s’agit d’une montée qui convient plus aux purs puncheurs" , détaille Tom Steels, le directeur sportif de l’équipe Deceuninck-Quick Step. "Elle est plus courte (3 km) et présente des pourcentages plus sévères (10,2 % de déclivité maximale et une pente moyenne de 8 %). Pour contrecarrer au mieux les plans de coureurs comme Martin ou Schachmann par exemple, il conviendra probablement de durcir la course dans toute sa finale. On gravira déjà la bosse qui servira d’arrivée à 25 kilomètres de l’arrivée. Cela permettra à Remco (qui ne connaît pas cette ascension) d’y prendre certains repères. Notre souhait, c’est que tout le monde soit à sa limite au moment d’aborder l’ultime difficulté."

Remco Evenepoel synthétise le scénario attendu en deux phrases. "Cela va être la guerre sur cette 4e étape lors de laquelle je vais devoir donner tout ce que j’ai dans les jambes. On verra jusqu’où elles me porteront…"