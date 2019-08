Cyclisme Parti dans une échappée solitaire à plus de cent kilomètres de l'arrivée, le Belge a finalement été repris dans les dix derniers kilomètres.

Alexander Kristoff (UAE Emirates) a remporté vendredi au sprint la deuxième étape du 34e Tour d'Allemagne (2.HC) cycliste, disputée entre Marbourg et Göttingen (202 km). Il a devancé Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) et Yves Lampaert (Deceuninck-Quick-Step). Le Norvégien est désormais leader du général, avec dix et douze secondes d'avance sur ses deux dauphins du jour. Remco Evenepoel aura été le grand animateur de cette étape. Parti à 106 km de l'arrivée, le jeune Belge n'a été repris que dans la dernière bosse, à 9,5 km de la ligne.

Le rythme effréné du peloton pour rattraper Evenepoel avait auparavant été fatal au leader du général et vainqueur de la première étape Pascal Ackermann.

L'arrivée s'est jouée au sprint. Kristoff a réussi à remonter Colbrelli, tandis que Lampaert prenait une belle 3e place.

"Il a été très impressionnant, je n'étais pas sûr qu'on pourrait revenir sur lui", a commenté sur la ligne le vainqueur du jour à propos de Remco Evenepoel.

La troisième et avant-dernière étape sera disputée samedi entre Göttingen et Eisenach (189 km).





- 5 kilomètres de l'arrivée: Remco est lâché par le peloton dans la dernière difficulté du jour, alors que son équipe mène à toute allure pour tenter de rattraper Hirschi et Lutsenko, échappés. Evenepoel salue la caméra...



- 8 kilomètres de l'arrivée: Remco Evenepoel est repris après une échappée solitaire de près de cent kilomètres. Combien d'autres coureurs de 19 ans peuvent se vanter d'une telle performance, seulement anéantie par le travail de sape d'un ancien vainqueur du Tour ?



- 13 kilomètres de l'arrivée: l'écart continue à baisser: 30 secondes. Ce sera un peu court, pour Remco, alors que Geraint Thomas a repris la tête du peloton. Mais avec lui, on ne sait jamais...- 18 kilomètres de l'arrivée: le peloton des poursuivants s'est recomposé et l'écart stagne à 50 secondes... les équipiers d'Evenepoel protègent parfaitement son offensive en sautant dans les roues des contre-attaquants.- 22 kilomètres de l'arrivée: Lutsenko lance les hostilités au sein du peloton et l'écart repasse sous la minute. Le peloton des battus, avec notamment tous les sprinters, pointe à 5'00". Le leader, lui, a dû éviter un cyclotouriste imprudent...- 30 kilomètres de l'arrivée: l'écart commence à fondre, notamment sous l'impulsion de Geraint Thomas qui roule seul en tête du peloton et qui donne tout...- 40 kilomètres de l'arrivée: écart maximal atteint pour Remco: 3'20" !- 90 kilomètres de l'arrivée: plusieurs coureurs se mettent à "la planche" en tête de peloton, comprenant que le danger est réel. Mais l'écart ne diminue pas.- 105 kilomètres de l'arrivée: Evenepoel attaque en solitaire. Il a rapidement creusé une minute d'écart entre lui et un peloton réduit.