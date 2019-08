A l'heure d'écrire ces lignes, Remco Evenepoel conserve 1'00" d'avance sur le premier peloton, à 22 kilomètres de l'arrivée. En sachant que le Tour d'Allemagne ne fait que quatre étapes (et que celle de ce vendredi est la deuxième), il pourrait prendre une belle option sur la victoire finale. Il lui reste néanmoins quelques difficultés à franchir puisque cette deuxième étape est taillée pour les puncheurs.- 5 kilomètres de l'arrivée: Remco est lâché par le peloton dans la dernière difficulté du jour, alors que son équipe mène à toute allure pour tenter de rattraper Hirschi et Lutsenko, échappés. Evenepoel salue la caméra...- 8 kilomètres de l'arrivée: Remco Evenepoel est repris après une échappée solitaire de près de cent kilomètres. Combien d'autres coureurs de 19 ans peuvent se vanter d'une telle performance, seulement anéantie par le travail de sape d'un ancien vainqueur du Tour ?- 13 kilomètres de l'arrivée: l'écart continue à baisser: 30 secondes. Ce sera un peu court, pour Remco, alors que Geraint Thomas a repris la tête du peloton. Mais avec lui, on ne sait jamais...- 18 kilomètres de l'arrivée: le peloton des poursuivants s'est recomposé et l'écart stagne à 50 secondes... les équipiers d'Evenepoel protègent parfaitement son offensive en sautant dans les roues des contre-attaquants.- 22 kilomètres de l'arrivée: Lutsenko lance les hostilités au sein du peloton et l'écart repasse sous la minute. Le peloton des battus, avec notamment tous les sprinters, pointe à 5'00". Le leader, lui, a dû éviter un cyclotouriste imprudent...- 30 kilomètres de l'arrivée: l'écart commence à fondre, notamment sous l'impulsion de Geraint Thomas qui roule seul en tête du peloton et qui donne tout...- 40 kilomètres de l'arrivée: écart maximal atteint pour Remco: 3'20" !- 90 kilomètres de l'arrivée: plusieurs coureurs se mettent à "la planche" en tête de peloton, comprenant que le danger est réel. Mais l'écart ne diminue pas.- 105 kilomètres de l'arrivée: Evenepoel attaque en solitaire. Il a rapidement creusé une minute d'écart entre lui et un peloton réduit.