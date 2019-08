La 34e édition du Tour d'Allemagne (2.HC) débute jeudi à Hanovre et se ponctue dimanche à Erfurt.

La course marquera le retour à la compétition de Remco Evenepoel, champion d'Europe du contre-la-montre, et Julian Alaphilippe, grand animateur du Tour de France. Les deux coureurs, qui ont chacun le goût pour l'offensive, constitueront sans aucun doute les principaux atouts de l'équipe belge Deceuninck-Quick Step. Le jeune Belge, 19 ans à peine, impressionne pour sa première saison chez les pros. Avec déjà cinq victoires, dont le classement final du Baloise Belgium Tour et la Clasica San Sebastian, Evenepoel pourrait une nouvelle fois faire parler ses qualités de grimpeur - puncheur, à l'instar de son équipier français, N.1 au classement UCI.

Mais le duo de l'équipe belge aura fort à faire car le plateau est très relevé. Le Britannique Geraint Thomas, vainqueur du Tour 2018, l'Italien Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), l'Irlandais Dan Martin (UAE Emirates Team), l'Australien Richie Porte (Trek-Segafredo) ou encore l'Allemand Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe) seront au départ.

Cette course constitue, pour beaucoup, la première étape de préparation en vue des Mondiaux prévus dans le Yorkshire du 22 au 29 septembre. Si la première journée semble promise à un sprinteur, les suivantes devraient davantage convenir aux puncheurs et attaquants.

L'édition 2018, de retour au calendrier international après dix ans d'absence en raison d'affaires de dopage impliquant de nombreux champions allemands, avait été remportée par le Slovène Matej Mohoric.

Pour célébrer les 30 ans de la chute du mur de Berlin, la course empruntera dans les deux sens la route de l'ancien Rideau de fer divisant la RFA et la RDA, traversant l'ancienne frontière intérieure allemande à plusieurs reprises.