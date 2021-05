Au terme des 152,1 km du parcours au profil accidenté, l'arrivée était jugée d'ailleurs en montée, l'Espagnol de l'équipe Movistar a devancé au sprint le Venezuélien Orluis Aular (Caja Rural) et le Sud-Africain Daryl Impey (Israel Start-Up Nation). Serrano portera le maillot de leader mercredi au départ de la 2e étape de cette 67e "Ruta del Sol", longue de 184,8 km entre Iznajar et Alcala la Real. L'épreuve s'achèvera samedi au terme de la 5e étape à Pulpi. On connaîtra alors le successeur du Danois Jakob Fuglsang, lauréat tant en 2019 qu'en 2020.