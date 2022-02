Le jeune Alostois, 23 ans, s'est imposé devant l'Américain Stephen Bassett (Human Powered Health), 2e, et l'Espagnol Ander Okamika (Burgos-BH), 3e.

Dans la bonne échappée, Lindsay De Vuylder (Sport-Vlaanderen Baloise) termine 5e à 15 secondes.

C'est la deuxième victoire professionnelle pour Rune Herregodts après un succès au Tour de Drenthe l'an dernier pour sa dernière course de 2021. Pour sa première course de 2022, il ouvre le compteur de victoires pour la formation Sport-Vlaanderen Baloise et endosse le premier maillot de leader de cette Ruta del Sol.

Huit coureurs ont formé l'échappée du jour, dont les deux Belges, qui ont compté une très large avance qui s'est réduite au moment d'aborder l'Alto La Parilla à 25 km de l'arrivée. Une solide montée de 8 km à 3,6% de moyenne qui a vu l'écart se réduire à 2:30.

Ils étaient encore six devants avec les deux Belges, l'Espagnol Xabier Isasa (Euskaltel - Euskadi) et Ander Okamika (Burgos-BH) le Britannique Mark Christian (EOLO-Kometa) et l'Américain Stephen Bassett (Human Powered Health).

L'arrivée était jugée sur une dernière difficulté de 1.300m à 7,5% mais avec du 10% sur ses premiers mètres. Herregodts s'est montré très solide dans le sprint pour costaud. Lindsay De Vuylder a terminé 5e avec le peloton sur ses talons.

La deuxième étape conduira le peloton de Archidona à Alcalá la Real sur 150.6km jeudi. Le Tour d'Andalousie s'achève dimanche.