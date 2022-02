En costaud, en prenant les devants dans les derniers hectomètres, Sheffield, 19 ans, a devancé l'Australien Simon Clarke (Israël - Premier Tech), 2e, Stan Dewulf (AG2R Citroën Team), 3e, pour conquérir la première victoire de sa carrière.

Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl), 5e, et Dries Devenyns (Quick-Step Alpha Vinyl) sont aussi dans le top 10 côté belge selon le classement diffusé par les organisateurs.

Vainqueur la veille, l'Italien Alessandro Covi (UAE Team Emirates), à l'avant et dans le bon groupe, termine 7e et conserve son maillot jaune de leader au classement général. Dries Devenyns et Steff Crass (Lotto Soudal) restent 4e et 5e à dix secondes.

Quatre Espagnols avaient pris la poudre d'escampette pour composer l'échappée du jour: Jon Barrenetxea (Caja Rural - Seguros RGA), Ibai Azurmendi et Xabier Isasa (Euskaltel - Euskadi) ainsi que Juan Antonio Lopez-Cozar (Burgos-BH), mais un groupe d'environ 25 coureurs, dont 5 coureurs d'INEOS Grenadiers, s'est formé pour se retrouver devant à 30 kilomètres de l'arrivée à l'issue des deux dernières difficultés de la journée.

Ce groupe a résisté aux tentatives de retour du peloton mais s'est disloqué à 2,5 km de l'arrivée en raison d'une chute. Magnus Sheffield, opportuniste, en a profité pour attaquer et filer vers la victoire.

Samedi la 4e étape conduira le peloton de Cúllar Vega à Baza sur 167.4 km à la veille de l'arrivée dimanche à Chiclana de Segura.