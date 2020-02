Le Français Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic) a pris la tête du classement général du Tour d'Arabie Saoudite (2.1), à la suite de sa victoire dans la 4e étape, disputée vendredi entre Wadi Namar Park et Al Mazuhimiya King Saugìd University sur la distance de 137 km.

Le Vosgien s'est imposé au sprint devant l'Italien Nicolo Bonifazio (Total Direct Energie) et le Kazakh Yevgeny Gidich (Astan). L'Italien Damiano Cima (Gazprom-Rusvelo) et le Portugais Ivo Oliveira (UAE Team Emirates) prennent les 4e et 5e places.

Bouhanni, 29 ans, a décroché le 66e bouquet de sa carrière, le premier depuis sa victoire d'étape sur la Vuelta 2018 et le premier sous le maillot de sa nouvelle équipe Arkea-Samsic, qu'il a rejointe cet hiver après cinq saisons chez Cofidis.

Au général, le sprinter français devance de 2 secondes l'Allemand Phil Bauhaus (Bahrain-McLaren), qui avait pris le leadership jeudi en enlevant la 3e étape. Le Portugais Rui Costa (UAE Team Emirates) est 3e à 5 secondes.

La première édition du Tour d'Arabie Saoudite s'achèvera samedi par une étape de plaine de 144 km entre la Princess Nourah University et Al Masnak.