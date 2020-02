Niccolo Bonifazio a remporté la deuxième étape du Tour d'Arabie Saoudite (2.1), mercredi.

L'Italien de Total Direct Energie s'est extrait du peloton dans le dernier kilomètre de cette étape de 182 bornes reliant Sadus Castle à Riyad. Il s'est imposé avec quelques mètres d'avance sur le peloton, réglé par l'Allemand Phil Bauhaus (Bahrain-McLaren). Deux Belges figurent dans le top-5 de l'étape: Timothy Dupont (Circus-Wanty Gobert), quatrième, et Jens Debusschere (B&B Hotels-Vital Concept), cinquième. Le Portugais Rui Costa (UAE-Team Emirates) conserve la tête du général.

Kévin Van Melsen a été l'un des animateurs du jour. Le coureur de Circus-Wanty Gobert a attaqué en tout début de course en compagnie de l'Allemand Nikodemus Holler (Bike Aid) et des Espagnols Angel Burgos (Burgos-BH) et Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA).

Leur aventure a pris fin à un peu plus de 10 km de l'arrivée. Peu après le regroupement général, une chute, provoquée par le leader du général Rui Costa, survenait dans le peloton, Mark Cavendish (Bahrein-McLaren) se retrouvant notamment au sol. Son équipier australien Heinrich Haussler, deuxième du général, attaquait sous la flamme rouge. Niccolo Bonifazio prenait sa route puis le débordait et s'envolait vers la victoire. L'Italien de 26 ans signe la 17e victoire de sa carrière professionnelle, sa première de la saison.

L'Allemand Phil Bauhaus (Bahrain-McLaren) prenait la deuxième place devant le Français Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic). Viennent ensuite Timothy Dupont (Circus-Wanty Gobert) et Jens Debusschere (B&B Hotels-Vital Concept).

Rui Costa conserve la tête du général avec 1 seconde d'avance sur Haussler et 2 sur Bouhanni. Debusschere est cinquième à 10 secondes.

Jeudi, la troisième étape reliera Riyadh à Al Bujairi (119 km). Cette première édition du Tour d'Arabie Saoudite s'achèvera samedi.