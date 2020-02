Rui Costa (UAE Team Emirates) a remporté la première étape du Tour d'Arabie Saoudite cycliste (2.1), mardi.

Il a s'est montré le plus rapide au sprint au sommet de la bosse qui ponctuait les 173 km parcourus entre Riyad et Jaww. Le Portugais, champion du monde 2013, est revenu in extremis, à 200m de l'arrivée, sur les derniers échappés. Il a devancé sur la ligne l'Australien Heinrich Haussler (Bahrain-McLaren), qui faisait partie de la dernière échappée à quatre. Le Français Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) s'est classé 3e.

Rui Costa, 33 ans, est le premier leader du classement général. Compte tenu des bonifications en cours d'étape et à l'arrivée, Haussler est 2e à 1 secondes. Bouhanni est 3e à 6 secondes.

Voilà près de trois ans et le Tour d'Abou Dhabi, que le Portugais n'avait plus décroché de victoire. Son total a été porté à 26 mardi.

Avec seulement quatre équipes du WorldTour au départ et les grands noms du peloton sont Niki Terpstra, Nacer Bouhanni et Mark Cavendish. De nombreux coureurs choisissent le Tour de Valence, l'Étoile de Bessèges ou encore plus tard le Tour de l'Algarve ou la Ruta del Sol pour effectuer leurs débuts. D'autres étaient déjà à l'oeuvre dans le Tour Down Under ou en Amérique du Sud.

Cela n'a pas empêché la première étape d'être passionnante dès le départ. A 75 km de la fin, Bahrain-McLaren a pris la tête du peloton et un groupe de tête d'environ 25 coureurs s'est formé avec les coureurs de Barhain-McLaren en force: Cavendish, Haussler, Sieberg et Bauhaus.

Dans le final, un deuxième groupe est revenu et avec quelque 65 coureurs au total. Quatre coureurs ont décidé d'éviter le sprint. Andreas Kron, Evaldas Siskevicius, Heinrich Haussler et notre compatriote Bert De Backer ont uni leurs forces. Grâce au vent, et aux multiples bordures, ils ont réussi à résister jusqu'à 200 mètres du but.

La 2e étape reliera mercredi Sadus Castle à Riyad au long d'un parcours de 182 kilomètres. Le vainqueur final sera connu, samedi à Al Masnak, à l'issue de la 5 étape.

Le Tour d'Arabie Saoudite remplace cette saison le Tour du Qatar dans le calendrier. Trois éditions avaient été disputées dans le royaume saoudien entre 1999 et 2002 avant de disparaître.

[[ Type de media ne pouvant pas être visualisé ici ]]