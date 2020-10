Tous les tests de dépistage du Covid-19 effectués lundi, durant la journée de repos, parmi les membres de la bulle du Tour d'Espagne se sont révélés négatifs, ont annoncé mardi l'Union Cycliste Internationale et Unipublic, l'organisateur de la Vuelta.

"Après avoir été testés avant le départ officiel d'Irun, ainsi qu'à leur arrivée sur La Vuelta 20 au sein de la 'bulle course', deux jours avant le départ, coureurs, accompagnateurs et personnels liés à la course l'ont été une troisième fois au premier jour de repos", ont écrit l'UCI et Unipublic dans un communiqué. "Au total, l'ensemble des 684 tests effectués lors de la première journée de repos ont été négatifs au Covid-19."

La Vuelta peut se poursuivre normalement. La 7e étape reliera mardi Vitoria-Gasteiz à Villanueva de Valdegovia (159,7 km). L'Equatorien Richard Carapaz porte le maillot rouge de leader de l'épreuve.