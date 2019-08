L'Allemand Nikias Arndt a remporté la 8e étape du Tour d'Espagne, samedi, entre Valls et Igualda (166,9 km).

Le coureur de Sunweb s'est montré le plus rapide du groupe de 21 échappés partis en début de course. Tosh Van der Sande (Lotto Soudal) a pris la troisième place, derrière l'Espagnol Alex Aranburu (Caja Rural-Seguros RGA). Membre de l'échappée, le Français Nicolas Edet (Cofidis) s'est emparé du maillot rouge. Le peloton, avec le leader Colombien Miguel Angel Lopez (Astana), est arrivé à plus de 9 minutes. Teuns, sixième de l'étape, remonte ainsi au deuxième rang du général.

Avec une seule difficulté, le Puerto de Montserrat (2e catégorie) à 27 km de l'arrivée, le parcours était propice aux baroudeurs. De fait, après 19 km, un groupe de 21 coureurs s'est formé à l'avant. Dylan Teuns (Bahrain-Merida) et Tosh Van der Sande (Lotto Soudal) représentaient la Belgique dans cette échappée. Quelques solides coureurs comme le Suisse Silvan Dillier (AG2R La Mondiale), le Tchèque Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step), le Colombien Sergio Henao (UAE Team Emirates) ainsi que les Espagnols Luis Leon Sanchez (Astana Pro Team), David de la Cruz (Ineos) ou encore Jesus Herrada (Cofidis), vainqueur de la 6e étape devant Teuns, figuraient également dans ce groupe.

Le coureur le mieux classé au général était le Français Nicolas Edet (Cofidis), 16e à 6:24. Le peloton emmené par Astana du maillot rouge Miguel Angel Lopez, laissait filer. L'écart atteignait 4 minutes après une trentaine de kilomètres.

L'Américain Peter Stetina (Trek-Segafredo) mettait à profit l'ascension du Puerto de Montserrat (7,4km à 6,6%) pour s'isoler en tête. Ses compagnons d'échappée le reprenaient au sommet.

Alors que la pluie s'invitait sur le parcours, trois coureurs sortaient dans la descente: le Portugais Ruben Guerreiro (Katusha-Alpecin), le Néerlandais Martijn Tusveld (Sunweb) et l'Espagnol Fernando Barcelo (Euskadi-Murias). Mais cette tentative échouait également.

C'est donc au sprint que les échappés se sont disputés la victoire. Arndt se montrait le plus rapide devant Aranburu et Van der Sande. Teuns se classait sixième. Arndt, 27 ans, décroche la sixième victoire de sa carrière. Onzième, Edet pouvait fêter la conquête du maillot rouge, le peloton de Lopez arrivant 9 minutes et 24 secondes après le vainqueur.

Au général, Edet possède 2:21 d'avance sur Teuns et 3:01 sur Lopez.

Dimanche, la montagne sera de retour avec la 9e étape entre Andorre-la-Vieille et Cortals d'Encamp (94,4 km). Cette étape courte propose pas moins de cinq ascensions, dont la montée finale de 5,7 km à du 8,3%.