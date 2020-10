Le Slovène est déjà en rouge après une 1re étape qui a éliminé de très nombreux favoris.

Primoz Roglic fait preuve d’une grande résilience. Si le Slovène a été traumatisé par son échec au Tour de France, il a manifestement tourné la page très vite. Sixième du Mondial, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, Roglic a frappé fort dès la 1re étape de la Vuelta dont il est le vainqueur sortant.

À Arrate, au Pays basque, le coureur d’une très solide équipe Jumbo-Visma, s’est montré le plus malin. Après le travail de sape de ses partenaires, Gesink, Bennett et Kuss, il a attaqué sous la flamme rouge, pour s’extraire du petit groupe de tête qui avait survécu à la difficile dernière ascension, et s’en aller remporter l’étape.

(...)