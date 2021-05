Le coureur Visma-Jumbo a été mis sur la touche pendant cette longue période pour avoir balancé Fabio Jakobsen dans les barrières lors du sprint en août 2020 lors du Tour de Pologne, lui causant de graves blessures. On a appris la semaine dernière qu'il effectuerait son retour au Giro. "C'était excitant, il faut se remettre dans le rythme, faire un échauffement, mettre le numéro sur le dos. Il faut un peu de temps pour s'y habituer mais c'est bien", a déclaré Groenenwegen à la NOS après avoir terminé le contre-la-montre de 8,6 kilomètres. "C'était un bel effort, mais la reconnaissance du parcours et les réunions avec l'équipe sont des choses que j'attendais avec impatience. Maintenant, ça y est et je suis heureux que nous commencions par un court contre-la-montre pour nous mettre dans le bain."

Jeudi, Jakobsen a annoncé sur Twitter qu'il n'avait pas un bon pressentiment concernant une conversation qu'il a eue avec Groenewegen il y a plus d'un mois. Groenewegen a violé sa promesse de ne pas révéler le contenu de la conversation et, de plus, il ne s'est toujours pas excusé personnellement. "Cela a été une grande surprise pour moi. Je pense que nous avons eu une bonne discussion. Nous avons tous les deux eu l'occasion de dire ce que nous avions sur le cœur. Je n'ai rien dit de plus à ce sujet."

"J'ai souvent dit dans des interviews que je n'aurais pas dû dévier de ma ligne en Pologne. Qu'il sorte cela si peu de temps avant le Giro n'est pas agréable, mais je savais aussi qu'il n'y aurait pas que des réactions positives à propos de mon retour." Groenewegen espère participer à un sprint du peloton pour la première fois dimanche. "C'est l'intention, même si nous devrons attendre de voir comment je me sens, comment je vais réagir à ce rythme effréné. C'est assez excitant", a conclu le Néerlandais.