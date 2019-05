Le Français Nans Peters (AG2R La Mondiale) a remporté la 17e étape du Tour d'Italie cycliste, disputée mercredi sur 181 km entre Commezzadura et Anterselva, le point le plus septentrional du Giro 2019, à proximité de la frontière autrichienne. Il s'est imposé en solitaire avec 1:34 d'avance sur le Colombien Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) et 1:51 sur l'Italien Davide Formolo (BORA-hansgrohe), pour décrocher à 25 ans sa première victoire professionnelle.

Thomas De Gendt (Lotto Soudal) a terminé 11e à 2:37, Jan Bakelants (Sunweb) 15e à 3:29.

L'Équatorien Richard Carapaz (Movistar), 20e de l'étape à 4:39 de Peters, a conservé son mailot rose de leader.

Jeudi, la 18e des 21 étapes du 102e Giro ira de Valdaora à Santa Maria di Sala sur 222 km.

Le Giro se terminera dimanche à Vérone par un contre-la-montre individuel de 17 km.