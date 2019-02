Greg Van Avermaet a bien débuté sa saison 2019 avec un premier succès sur les routes du Tour de Valence la semaine dernière. Le Belge de l'équipe CCC espère exploiter son bon état de forme à partir de samedi au Tour d'Oman (2.HC).

Le Champion Olympique s'était d'ailleurs distingué sur ces mêmes routes la saison dernière avec une victoire d'étape.

"J'aime courir ici", a déclaré Van Avermaet dans un communiqué de sa formation. "A ce moment de la saison, c'est une course idéale à disputer. Les conditions sont bonnes, la météo aussi et les étapes sont courtes. Je suis très content de mon état de forme actuel et de la façon dont notre équipe a couru à Valence. C'est donc bon de pouvoir à nouveau courir ensemble cette semaine."

Vainqueur de la 3e étape du Tour de Valence, Van Avermaet, 33 ans, ne cache pas ses ambitions et veut parfaire sa condition en vue des courses printanières qui lui tiennent à cœur. "Ça fait toujours plaisir de gagner tôt dans la saison. J'espère le faire encore ici à Oman. Il y a quelques étapes qui me conviennent, j'en ferai donc mon objectif, mais c'est surtout une bonne opportunité de préparer les classiques. À ce moment de la saison, il est important de mettre des kilomètres dans les jambes après un entre-saison assez long. Le Tour d'Oman est parfait pour cela."

Pour cette course à étapes d'une semaine, Van Avermaet sera entouré de Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck et Guillaume Van Keirsbulck, des Polonais Kamil Gradek et Lukasz Wisniowski ainsi que du Suisse Michael Schär.