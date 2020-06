Le Baloise Belgium Tour aurait dû débuter ce mercredi. Ce Tour de Belgique avait été remporté l’an passé par un certain Remco Evenepoel, qui y avait inauguré son palmarès. C’était il y a un an. Et cela paraît déjà si lointain ! Car, en douze mois, Remco Evenepoel a pris une autre dimension. De statut de très grand espoir qui avait encore tout à prouver au plus haut niveau, le prodige de Scheepdaal est passé au statut de ténor incontournable du peloton. Bien évidemment, tout le monde l’attend au tournant sur un Grand Tour, sur une épreuve de trois semaines, et on se réjouit tous de le suivre cet automne sur le Tour d’Italie, mais Remco fait déjà partie des grands.

(...)