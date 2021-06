L'Allemand Pascal Ackermann (Bora Hansgrohe) a pris la 2e place et le Danois Michaël Morkov (Deceuninck Quick Step) a fini en 3e position. Remco Evenepoel (Deceuninck Quick Step) conserve le maillot bleu de leader.

Un groupe de cinq hommes composé des Belges Cédric Beullens (Sport Vlaanderen Baloise), Andreas Goeman (Tarteletto Isorex) et Laurens Sweeck (Pauwels Bingoal) ainsi que du Néerlandais Jan-Willem Van Schip (Beat Cycling) et de l'Italien Mirco Maestri (Bariani) s'est tout d'abord échappé du peloton. Au moment d'aborder le premier des trois tours de circuit à Scherpenheuvel-Zichem à 47 km de la ligne d'arrivée, ce groupe comptait encore deux petites minutes d'avance sur le peloton. Petit à petit, ce dernier, emmené par les Lotto Soudal, et notamment Philippe Gilbert, et les Deceuninck Quick Step, revenait sur les hommes de tête. Ce fut chose faite à un peu moins de 5 km de l'arrivée, permettant le sprint massif lancé peu après la flamme rouge sur la longue ligne droite qui menait à l'arrivée. Samedi, le peloton sera à Hamoir sur un parcours de 152,6 km pour la 4e étape. Ce Tour de Belgique s'achève dimanche par une étape de 178,7 km entre Turnhout et Beringen. (