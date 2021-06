Robbe Ghys a osé. Échappé pendant une longue partie de la course, le coureur Belge a devancé Evenepoel et Marchand dans un sprint à trois. De son côté, Remco a rassuré par sa facilité durant la course. Il a attaqué en compagnie de Victor Campenaerts à un peu plus de 30 km de l'arrivée pour revenir sur le groupe d'échappée. Ghys et Marchand ont été les seuls à pouvoir résister au retour du Brabançon.

Le coureur du Wolfpack endosse le maillot Bleu de leader dès la première journée. Longue de 175,3 kilomètres entre Beveren et Maarkedal, la course s'est jouée au sprint. Ce jeudi, la deuxième étape sera un contre-la-montre où les puncheurs et les Flandriens pourront s'illustrer sur 11.2 kilomètres programmé à Knokke-Heist.

Plus d'infos à suivre...