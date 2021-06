Remco Evenepoel, leader du général, a remporté le contre-la-montre de la 2e étape du Tour de Belgique cycliste (2.Pro), le Baloise Belgium Tour, jeudi à Knokke-Heist sur 11,2 km. Le coureur de Deceuninck-Quick Step a devancé son équipier Yves Lampaert. Tenant du titre, il conforte ainsi son maillot de leader. Evenepoel s'est imposé en 12:00, devançant Lampaert de 2 secondes. Le Néo-Zélandais Finn Fisher-Black (Jumbo-Visma) a pris la troisième place à 18 secondes. Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise) s'est classé quatrième à 19 secondes, juste devant Frederik Frison (Lotto Soudal), cinquième à 19 secondes aussi.

Le prodige du 'Wolfpack' décroche la 15e victoire de sa carrière, sa première de la saison, entamée au Tour d'Italie le 8 mai. Deuxième de l'étape d'ouverture mercredi derrière Robbe Ghys, Evenepoel avait endossé le maillot bleu de leader grâce aux bonifications engrangées en cours de route.

Victor Campenaerts (Qhubeka ASSOS), 29 ans, n'a pas disputé le chrono et a quitté la course. Victime de crampes la veille dans le final où il était à l'avant, le détenteur du record de l'heure a décidé de jouer la prudence pour ne pas se blesser et compromettre la suite de sa saison.

Vendredi, la 3e étape conduira les coureurs de Gingelom à Scherpenheuvel-Zichem (174.4 km). Samedi, le peloton sera à Hamoir sur un parcours de 152,6 km pour la 4e étape. Ce Tour de Belgique s'achève dimanche par une étape de 178,7 km entre Turnhout et Beringen.

Evenepoel avait remporté la dernière édition, disputée en 2019.