Cette année, le Baloise Belgium Tour va se courir en version alternative avec vous !

L’épreuve, dont la DH est partenaire, était prévue au calendrier du 10 au 14 juin, mais malheureusement, elle n'aura pas lieu.

Ou du moins dans sa version normale car ses organisateurs, la société Golazo, met sur pied une belle et originale alternative.

Pendant cinq jours, vous pourrez rejoindre les leaders du peloton professionnel et former avec eux une équipe. Au soir du 14 juin, celle qui aura parcouru le plus de kilomètres durant cette période remportera le premier Virtual Baloise Belgium Tour.

Douze championnes et champions, quatre femmes et huit hommes, formeront les différentes formations participant au Virtual Baloise Belgium Tour.

Jolien D’hoore, Sanne Cant, Ceylin Alvarado et Ellen Van Loy sont à la tête d’une équipe exclusivement féminine, tandis que Remco Evenepoel, Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Victor Campenaerts, Laurens De Vreese, Xandro Meurisse, Toon Aerts et Robbe Ghys sont les autres capitaines de route.

Car l’originalité du projet est que chaque équipe sera composée de beaucoup plus que des six coureurs habituels.

Toute personne qui aime faire du vélo peut s’inscrire pour devenir l’équipier et le lieutenant d’un des leaders féminins ou masculins. Keep Moving enregistrera votre inscription et affectera tous les participants aux 12 équipes de façon aléatoire. La veille du départ de la course, vous recevrez une carte de coureur de la part de votre capitaine dans votre mail box. Les femmes seront affectées à l’une des 4 équipes féminines. Les hommes, à l’une des 8 équipes masculines.

Chaque jour, chacun parcourt individuellement ses kilomètres, vous ne roulerez donc pas aux côtés de vos leaders mais en les soutenant à distance.

Grâce aux différentes applis (Strava, Garmin, Fitbit ou Energy Lab Connect) auxquelles les vélos sont connectées, tous ces kilomètres accumulés forment le total de l’équipe et donc chaque jour, celle qui totalise le plus de kilomètres gagne l’étape. Après cinq jours, nous connaîtrons le vainqueur final.

Chaque kilomètre compte, qu’il soit plat ou pentu, couvert plus lentement ou à toute vitesse !

"Cela nous a semblé une excellente occasion de combler le fossé entre la course, les pros et les cyclosportifs et cyclotouristes ", explique Rob Discart, le directeur de course du Tour de Belgique. "Le leader encouragera son équipe tous les matins, comme le directeur sportif le fait dans le bus de son équipe. Nous attribuerons des maillots tous les jours grâce à nos fidèles partenaires. Le capitaine de l’équipe gagnante obtiendra le vrai maillot de leader du Tour de Belgique et celle de la formation féminine recevra le sien également. Pour les équipiers, il y a une belle gagnotte avec de nombreux prix qui seront tirés au sort. Nous avons même prévu d’autres classements comme le combatif, celui qui restera le plus grand nombre d’heures sur le vélo, ou du meilleur jeune."

Vous pouvez vous inscrire gratuitement à cet événement et ensuite, du 10 au 14 juin, couvrir vos kilomètres au profit de votre formation.

Renseignements et inscription : www.virtualbaloisebelgiumtour.be/fr