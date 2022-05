De retour à la compétition après un printemps réussi, la championne de Belgique a devancé la Tchèque Tereza Neumanova (Liv Racing Xstra) et la Norvégienne Emma Norsgaard (Movistar). Lotte Kopecky dipsute en Espagne sa première course sur route depuis le printemps. Un printemps qui l'a vue remporter les Strade Bianche et le Tour des Flandres et prendre la 2e place de Paris-Roubaix, sa dernière course sur route le 16 avril. Elle a enlevé jeudi sa 19e victoire pro sur route.

C'est donc avec le maillot de leader sur les épaules que Lotte Kopecky, 26 ans, prendra vendredi le départ de la 2e étape, qui mènera le peloton de Sasamon à Aguilar de Campo sur 128 km.

Le Tour de Bugros, deuxième course à étapes du WorldTour féminin, se terminera dimanche.