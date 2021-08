Le Britannique Hugh Carthy (EF Education-Nippo) s'est imposé au sommet de l'ascension finale. Un groupe de six coureurs s'échappait après une trentaine de kilomètres. Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation), l'Allemand Marcus Burghardt (Bora-Hansgrohe), l'Américain Lawson Craddock (EF Education-Nippo) et les Espagnols Gonzalo Serrano (Movistar), Alvaro Cuadros (Caja Rural-Seguros RGA) et Mikel Bizkarra (Euskatel-Euskadi) le composaient.

Les échappés entamaient l'ascension finale de Lagunas de Neila, 11,9 km à 6,2 pour-cent, avec 2 minutes d'avance sur le peloton. Ils étaient repris à 2,5 km du but, alors que l'Ukrainien Mark Padun (Bahrain-Victorious) lançait les hostilités dans le groupe des favoris, mettant en difficulté le leader, le Français Romain Bardet (DSM).

Sur la rampe finale, avec les pourcentages les plus durs, le Britannique Hugh Carthy (EF Education-Nippo) se détachait pour s'imposer avec 5 secondes d'avance sur le Colombien Einer Augusto Rubio (Movistar) et 7 sur son compatriote Simon Yates (BikeExchange). Carthy, 27 ans, signe la 7e victoire de sa carrière, la première de la saison

L'Espagnol Mikel Landa franchissait la ligne en sixième position, à 16 secondes du vainqueur, et s'adjugeait la victoire finale, Bardet arrivant 1:39 après lui.

Landa remporte le classement général avec 36 secondes d'avance sur l'Italien Fabio Aru (Qhubeka NextHash) et 43 sur son équipier Mark Padun. Bardet finit sixième à 54 secondes.

L'Espagnol de 31 ans s'offre un 16e succès professionnel, le premier depuis mars 2019. C'est la troisième fois qu'il remporte le classement général d'une course par étapes. Il avait déjà remporté le Tour de Burgos en 2017.

Landa succède au palmarès à Remco Evenepoel.