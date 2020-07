Sam Bennett a remporté la 4e étape du Tour de Burgos (2.Pro), vendredi, au terme de 163 km de course entre Gumiel de Izan et Roa de Duero. L'Irlandais de Deceuninck-Quick Step s'est imposé légèrement détaché devant le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) et l'Italien Giacomo Nizzolo (NTT). Lionel Taminiaux (Bingoal-Wallonie Bruxelles) a pris la cinquième place. Il prolonge ainsi l'euphorie qui règne au sein de l'équipe belge suite au succès de Remco Evenepoel jeudi sur les pentes de Picon Blanco.

Notre compatriote conserve le maillot de leader après avoir vécu une journée tranquille au sein du peloton.

Diego Sevilla (Kometa Xstra), dernier rescapé d'une échappée de six coureurs, a été repris à 12 km de l'arrivée. Alors que les équipes se préparaient pour le sprint, Jacopo Guarnieri (Groupama-FDJ), qui se trouvait dans les premières positions du peloton, a chuté à proximité de la flamme rouge, créant une cassure dans le peloton. Sam Bennett s'est retrouvé seul en tête et a poursuivi son effort jusqu'au bout, décrochant la 45e victoire de sa carrière, la 3e de la saison. Il offre ainsi une deuxième victoire de suite à Deceuninck-Quick Step après celle de Remco Evenepoel au Picon Blanco jeudi. Démare a pris la deuxième place à 4 secondes, Nizzolo la troisième. Taminiaux s'est classé cinquième.

Evenepoel conserve son maillot de leader avant la dernière étape, samedi, entre Covarrubias et Lagunas de Neila (158 km). La course s'achèvera par une ascension de 4,2 km à 11%.

Le Colombien Ivan Sosa a remporté les deux dernières étapes de cette course par étapes.