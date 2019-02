Le parcours du Tour de Californie connu

Du 12 au 18 mai prochain aura lieu le Tour de Californie. L'épreuve World Tour, remporté l'an dernier par Egan Bernal, a vu son parcours être dévoilé ce mardi. Le tracé sera très corsé avec pas moins de 25 ascensions répertoriées. L'arrivée au sommet du Mont Baldy, traditionnel juge de paix, sera une nouvelle fois importantissime lors de l'avant dernière journée. Pas de chrono au programme lors des 7 étapes.

Quintana rêve toujours du Tour de France

En juillet prochain, les grimpeurs seront mis en évidence au Tour de France. C'est pourquoi Nairo Quintana s'est montré confiant quant à ses chances sur la prochaine Grande Boucle. Lui, l'éternel déception de ces dernières années sur la plus grande course du monde, veut faire taire les critiques à son encontre. "Une autre année est passé, je ne suis plus un jeune coureur mais je ne suis pas encore fini pour autant", a déclaré le Colombien à nos confrères de Cyclingnews. "Mes résultats sont toujours bons et je ne me sens pas fatigué. Je ne vais pas prendre ma retraite dans un avenir proche. (...) Plus qu'une obsession, le Tour de France est un rêve. Des fois, ils deviennent réalité, des fois pas. Je vais continuer d'essayer de le gagner. "

Il est content de ne plus supporter, seul, le poids de la lutte contre le Team Sky. "Maintenant, il y a d'autres rivaux qui doivent aussi attaquer", a rappelé Quintana. "Lors de mon 1er tour, Roglic n'était pas là et Dumoulin était encore en progression. Les frères Yates ont énormément évolué et je pense aussi à Bardet, Pinot et les autres. Les donnés indiquent que nous sommes quelques coureurs dans un mouchoir de poche mais sur le Tour, une seule personne gagne."

Démare aligné sur le Giro

Arnaud Démare n'ira pas sur le Tour de France. Marc Madiot a préféré l'aligner sur le Giro afin de donner à Thibaut Pinot une équipe 100% dédié à sa cause. Depuis 2016, les deux coureurs ont alterné leur participation au Giro et au Tour. "Je ne suis pas déçu du tout", a-t-il raconté au journal Ouest France. "C'était une décision à la fois de moi-même et de l'équipe. Sincèrement, c'est parfait. Sur le Tour, c'est un parcours très corsé où il y a une journée de montagne un jour et une journée de plaine le suivant. On change de registre en permanence et cela ne me convient pas. Si tu vas sur le Tour, c'est pour gagner. Je ne vais pas dire que je ne suis pas capable de le faire mais le terrain ne m'est pas favorable. C'est pour cette raison que je préférais aller au Giro."