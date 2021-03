Le Britannique Adam Yates (INEOS Grenadiers) conserve la tête du classement général à la veille de l'arrivée à Barcelone. Peter Sagan s'adjuge ainsi la 115e victoire de sa carrière et réussit la gageure de remporter un succès chaque année depuis 2010. Le Slovaque, 31 ans, s'est montré le plus puissant au sprint pour devancer le Sud-Africain Daryl Impey (Israël Start-Up Nation) et le Colombien Juan Sebastian Molano (EAU Team Emirates). Maxim Van Gils (Lotto Soudal), 21 ans, premier Belge est 10e.

Le Colombien Harold Tejada (Astana), le Russe Dmitrii Strakhov (Gazprom-RusVelo), le Slovène Matej Mohoric (Barhain Victorias), le Danois Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo) et le Canadien Antoine Duchesne (Groupama-FDJ) ont composé l'échappée du jour avec toujours une avance de 3 minutes 30 à 66 kilomètres du but.

Le peloton se rapprochait sous la minute à 35 km du but alors que les coureurs effectuaient un tour sur le circuit automobile de Catalunya à Barcelone. Bien en ligne de mire, les échappés étaient rejoints à 22 kilomètres de l'arrivée, hormis Strakhov qui a poursuivi sept kilomètres de plus.

Dans la descente, de l'Alt El Collet, la dernière difficulté de la journée, Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) tentait de prendre le large, mais le Français était rattrapé à 8 kilomètres du but. Le peloton contrôlait ensuite pour assurer un sprint massif.

Au classement général, Adam Yates possède toujours 45 et 49 secondes d'avance sur ses équipiers l'Australien Richie Porte et le Britannique Geraint Thomas, dans cet ordre. Le premier coureur non-INEOS est l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar), 4e à 1:03.

Dimanche, la dernière étape verra le peloton se disputer la victoire finale sur un parcours vallonné de 133km à Barcelone