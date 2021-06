Les deux coureurs figurent dans la première liste - de six sélectionnés - d'AG2R La Mondiale, communiquée jeudi. Les Français Benoît Cosnefroy et Aurélien Paret-Peintre, le Luxembourgeois Bob Jungels et l'Australien Ben O'Connor seront eux aussi sur la Grande Boucle dans moins de trois semaines, au départ à Brest.

Oliver Naesen, 30 ans, en sera à sa 6e participation et son 6e grand Tour d'ailleurs. "Oliver est un cadre de l'équipe, depuis 2017, grâce à son talent et sa bonne humeur. Il a souvent été placé dans des étapes et il est également précieux pour le placement des leaders dans les moments-clés. Ce sera important lors de la traversée est-ouest de la France dans la première semaine", a commenté son manager, le Français Vincent Lavenu.

Greg Van Avermaet, 36 ans, sera au départ lui pour la 9e fois, lui qui a remporté trois étapes, dont un contre-la-montre par équipes. Le champion olympique de Rio 2016, qui a disputé aussi trois fois la Vuelta, a porté le maillot jaune durant 11 jours, trois en 2016 et huit en 2018. "Greg est arrivé dans l'équipe précédé de son aura et s'est intégré avec simplicité. Sur le Tour, il a gagné des étapes, porté le maillot jaune. Ce sera aussi son objectif avec nous, tout en jouant son rôle de 'grand frère' qu'il exerce à merveille", a commenté Vincent Lavenu.

Ce sera une première pour O'Connor, 25 ans, et Paret-Peintre, 25 ans. Les deux derniers coureurs élus seront annoncés à l'issue des championnats nationaux le 20 juin.