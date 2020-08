Toute la délégation Lotto Soudal a été testée pour la première fois six jours avant le départ. Tous les coureurs et le staff ont eu un résultat négatif. Cependant, un cas positif et un cas suspect ont été révélés lors d'une nouvelle série de tests. "Pour cette raison, afin d'assurer la sécurité de l'équipe et de la course, ces deux membres du staff n'ont pas été autorisés à poursuivre le Tour", a confirmé l'équipe via un communiqué. "Par mesure de sécurité, et dans le respect des mesures Covid-19 du protocole du Tour de France, leurs contacts à risque quitteront également la course."

"L'équipe espère que les deux personnes contaminées se rétabliront bien et que ce Tour de France pourra se dérouler jusqu'à Paris avec des personnes en bonne santé."