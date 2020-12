À un peu moins de sept mois de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, l’annonce d’une quarantaine préventive de deux semaines à Tokyo pour tous les athlètes a créé beaucoup de remous et surtout auprès des cyclistes.

Ce sont eux qui seraient les plus impactés par une telle décision puisqu’il n’y a que six jours entre la fin du Tour de France (le 18 juillet) et la course en ligne des Jeux (le 24), quatre de plus pour le chrono (le 28) et deux pour la course de VTT (le 26). Combiner Tour de France en allant jusqu’à Paris et Jeux olympiques serait donc impossible. Car on voit mal, à de très rares exceptions près, des concurrents de la Grande Boucle mettre pied à terre à mi-course et notamment les principaux candidats à la victoire ou aux accessits afin de rejoindre le Japon à temps.

