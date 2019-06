Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) aura sa garde habituelle, avec David Gaudu, Rudy Molard et le Suisse Sébastien Reichenbach pour l'accompagner le plus loin possible en montagne, dans le Tour de France qui commencera le 6 juillet à Bruxelles.

L'équipe de Marc Madiot a officialisé mercredi, sans attendre le Championnat de France programmé dimanche à La Haye-Fouassière (Loire-Atlantique), les noms des huit titulaires.

William Bonnet, Matthieu Ladagnous, Anthony Roux et le Suisse Stefan Küng sont les autres membres du groupe retenu pour la Grande Boucle.

Pinot, 29 ans, revient sur le Tour après une parenthèse d'un an. Depuis son abandon du Tour 2017, le Franc-Comtois a gagné à l'automne dernier le Tour de Lombardie, l'un des "monuments" du cyclisme.