Thomas De Gendt a encore fait parler son talent de baroudeur au long cours et a signé samedi à Saint-Etienne sa deuxième victoire d'étape dans le Tour de France.

"Je préfère cette victoire d'étape à celle du Mont Ventoux (en 2016, ndlr)", a-t-il déclaré. "C'était une étape raccourcie, avec l'arrivée au Chalet Reynard. Là nous nous sommes battus 200 kilomètres et je m'impose avec quelques secondes d'avance. Pour moi, c'est plus important qu'une étape de montagne. C'est sûr et certain. Je ne gagne pas souvent, mais quand je gagne, c'est souvent après un beau numéro."

"Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de batailles pour entrer dans l'échappée matinale", a-t-il déclaré par la suite. "Parce que tout le monde savait qu'il y avait des chances que l'échappée dure jusqu'à la fin. Étonnamment, la première attaque s'est avérée être la bonne. C'était une bonne chose, parce que de cette façon, je n'ai pas gaspillé trop d'énergie et cela pouvait s'avérer utile à la fin. Au début, nous n'étions que trois, heureusement un quatrième coureur nous a rejoints."

De Gendt et ses trois compagnons n'ont pas obtenu plus de cinq minutes d'avance, mais cela s'est avéré suffisant pour le roi de l'attaque de loin. "Avec deux autres montées à faire, nous avons commencé à rouler un peu plus vite. (Ben) King et (Niki) Terpstra ont ensuite dû ralentir. Puis il n'y avait plus que moi et (Alessandro) De Marchi. On a continué à rouler, jusqu'à la dernière montée. Mais le peloton se rapprochait, alors j'ai dû y aller seul pour rester devant eux."

Encore 14 kilomètres de travail l'attendaient, mais c'est devenu encore plus excitant quand Alaphilippe et Pinot ont faussé compagnie au peloton. J'ai gardé un oeil sur le motard et j'ai vu deux petits "hommes" et je savais que c'était Alaphilippe. Je pouvais plus ou moins estimer qu'il était à trente secondes, à 7 ou 8 km de l'arrivée. Puis j'ai regardé encore quelques fois, mais je ne les ai pas vus arriver. J'ai fait tout mon possible et aujourd'hui, j'ai eu de bonnes jambes. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête à la fin ? Pas grand-chose. Vous pensez : 'C'est peut-être ma seule chance de gagner une étape sur le Tour, continue de pédaler à fond, n'abandonne pas'. J'ai donc aussi pris des risques dans les virages, flirtant avec une chute. Et dans ces petites montées, j'ai donné le maximum. À la fin, j'ai même sprinté au sommet parce que je savais que ces deux-là se rapprochaient. Il le fallait, parce que dès qu'ils me rejoignaient, ma chance se serait envolée. C'est la dernière portion de montée qui a fait le plus mal. Je me suis presque arrêté, au bord du vomissement, et j'ai dû me traîner jusqu'en haut. Mais je savais que la victoire était là quand je suis arrivé en haut avec dix secondes d'avance. Et c'est ce qui s'est avéré être le cas."

Thomas De Gendt a participé au Giro plus tôt cette année. "Et j'étais content de ce Giro", a-t-il expliqué après sa victoire d'étape. En 2017 et 2018, De Gendt a essayé d'attaquer plusieurs fois, mais sans victoire d'étape. "Maintenant, ça a marché. J'ai l'impression sur mes jambes qu'elles sont beaucoup mieux rodées que l'an dernier. C'est grâce au Giro. L'année dernière, j'étais aussi plus fort dans la Vuelta après le Tour, maintenant je voulais changer ce sentiment et je voulais déjà faire un tour avant le Tour. Je me sens vraiment bien depuis des semaines. Aujourd'hui, c'était une de ces étapes qui était faite pour moi : ne pas grimper trop longtemps, ne pas grimper trop fort. Alors tu dois y croire. Et quand on a de très bonnes jambes, tout se met en place."

De Gendt est maintenant deuxième au classement du maillot à pois avec 37 points, le leader est son coéquipier Tim Wellens avec 43 points. "Je ne vise pas le maillot à pois", a-t-il dit. "Parce qu'il y a un certain nombre de cols au-dessus de 2000 mètres où les points sont doublés et je sais qu'en principe, je ne peux pas prendre de points là, d'autres le peuvent. C'était l'intention d'enlever les points du grimpeur pour Tim. Ce n'est certainement pas un but maintenant, ce maillot de la montagne. Mais ce qui n'est pas, peut encore venir", plaisante-t-il quand même.

Soudal Lotto a déjà gagné beaucoup de places d'honneur avec Caleb Ewan dans ce Tour, mais toujours à côté de la victoire. L'ambiance dans l'équipe était-elle un peu moins bonne en conséquence ? "Non, pas vraiment. Caleb a perdu hier de seulement quelques centimètres. C'est différent du sprint de l'an dernier. Nous participons vraiment cette année et dans les autres étapes aussi. Nous avons porté le maillot blanc pendant une journée, Tim est dans le maillot de montagne depuis quelques jours. Tout le monde est en forme. L'ambiance était encore bonne et la confiance était au rendez-vous. Ce n'est pas fini non plus. Il y aura des étapes de sprint et nous continuerons à travailler pour Caleb. D'autres garçons se montreront aussi dans ce Tour. Il y a des équipes dans ce Tour qui font bien pire que nous jusqu'à présent", a conclu De Gendt.