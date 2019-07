Suivez la 10e étape en direct commenté

Nos envoyés spéciaux préfacent la 10e étape

Quatre difficultés répertoriées émaillent le parcours de la 10e étape, dessinée entre Saint-Flour et Albi. La côte de Mallet (4e catégorie) a permis à l'échappée du jour de prendre le large, avec six costauds: Tony Gallopin, Natnael Berhane, Mads Wurtz, Christian Eiking, Anthony Turgis et Michael Schär. La journée de Maxime Monfort, Tony Martin et Kasper Asgreen, les "tueurs d'échappée" de ce Tour 2019, s'annonce donc plus dure que lors des étapes de Bruxelles, Nancy ou Chalon-sur-Saône, lorsqu'il n'y avait jamais plus de trois hommes dans l'échappée.Et si les équipes de sprinteurs ne laissent pas plus de trois minutes aux baroudeurs du jour, le profil "mal plat" de cette étape, avec notamment quarante derniers kilomètres en faux-plat descendant, pourrait compliquer la tâche du peloton. Le vent de côté présent sur la fin d'étape pourrait également s'avérer être une donnée intéressante.