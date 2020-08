17 Belges au départ du Tour, tous en chasseurs d’étapes Tour de France Eric De Falleur © BELGA

Sans ambition pour le classement général, les dix-sept Belges présents au Tour chercheront à gagner une étape ou l’autre et à porter un maillot distinctif.



Un an après le formidable Grand Départ de Bruxelles, qui avait réuni vingt et un Belges sur la ligne, le contingent de nos compatriotes est un peu moins élevé cette fois. Il faut dire que la non-sélection de Circus-Wanty Gobert, après trois participations consécutives, nous prive d’une troisième équipe sous licence belge. Sans parler des absences inattendues de Tim Wellens et Dylan Teuns.



(...)