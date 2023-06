Pourquoi le maillot jaune est-il jaune ?

L'idée du maillot jaune distinctif aurait été suggérée à Henri Desgrange, alors directeur du Tour de France, par Alphonse Baugé, qui travaillait alors depuis peu pour l'organisation du Tour. Ce dernier aurait proposé d'attribuer un maillot de couleur jaune au leader du classement général, en référence au maillot jaune que Desgrange portait lui-même en tant que coureur ou qu'il faisait porter à ses ravitailleurs dans les équipes Alcyon et Peugeot qu'il dirigeait avant la Première Guerre mondiale. Une autre version de l'histoire, plus connue, raconte que c'est en fait Desgrange qui aurait choisi la couleur jaune en référence aux pages du journal L'Auto, qui organisait la course.

Depuis quand existe le maillot jaune ?

On place généralement sa première apparition officielle en 1919, soit seize ans après la création de la Grande Boucle, lorsqu'Eugène Christophe le porte, pour la première fois, au départ de la onzième étape du Tour de France. Cependant, il existe d'autres sources qui situent la création du maillot jaune en 1913 ou 1914. Philippe Thys, cycliste belge qui remporte le Tour de France en 1913 et 1914, affirme que Desgrange lui a fait porter un maillot jaune lors du Tour 1913. Selon le journaliste Roger Frankeur, Desgrange aurait d'ailleurs également déclaré à Thys en 1914 : "Vous le porterez l'an prochain, mon maillot jaune !". Certains auteurs considèrent donc que Thys fut, en fait, le premier à revêtir le maillot jaune.