Les Danois votent Jonas Vingegaard

À deux jours du Grand Départ de Copenhague, la question de savoir qui peut empêcher Tadej Pogacar de conquérir le maillot jaune pour la troisième fois est sur toutes les lèvres. Les Danois, en tout cas certains d’entre eux, verraient bien Jonas Vingegaard jouer un vilain tour au Slovène.

"Je pense qu'il est capable de s'imposer dès cette année, ose l'ancien coureur Rolf Sörensen. Même son directeur d'équipe, Grischa Niermann, l'a déjà dit dans une interview. Il ne va pas tenir de tels propos s'il n'en est pas convaincu. Chez Jumbo-Visma, ils savent voir sur base des data à quel point leur coureur est fort. À mes yeux, Jonas est aussi le seul susceptible de mettre Pogacar sous pression en montagne. On l'a déjà vu l'an passé. Or il est encore plus fort aujourd'hui."

Rolf Sörensen estime aussi que le deuxième du Tour 2021 peut également tenir Tadej Pogacar en joue lors des chronos. "Il est presque aussi fort que lui dans ce domaine. Et c'est encore plus impressionnant quand on sait qu'il ne pèse que 60 kilos."

Michael Rasmussen voit aussi son jeune compatriote terminer devant son équipier Primoz Roglic. "Chez Jumbo-Visma, ils disent que le Slovène est le n° 1 de l'équipe. Mais Vingegaard sera le meilleur des deux en montagne, affirme l'ancien meilleur grimpeur du Tour. Je n'exclus d'ailleurs pas que Roglic se mette au service de Jonas à un moment donné. Dans tous les cas, mon compatriote sera le principal rival de Pogacar. Je pense sincèrement qu'un jour, il gagnera le Tour. Si cela devait déjà arriver cette année, les Danois deviendraient fous. Vingegaard a une certaine pression mais ça ne le perturbera pas. C'est un garçon qui a les pieds sur terre…"

