"Caleb Ewan est revanchard": John Lelangue est l'invité de Radio Peloton (PODCAST)

Après Arnaud De Lie, Christophe Laporte, Patrick Lefevere et Jean-François Bourlart, notre cinquième numéro de Radio Peloton met à l'honneur John Lelangue, patron de la formation Lotto-Soudal.



A 24 heures du grand départ du Tour de France à Copenhague, le manager de 51 ans évoque les ambitions de son équipe sur cette Grande Boucle, qui sera la dernière de Philippe Gilbert. Une équipe qui aura l'ambition de remporter les étapes dédiées aux sprinteurs (avec un Caleb Ewan revanchard suite à son Tour 2021 et son Giro 2022 gâchés par des chutes) et d'animer les autres, notamment au fil d'une première semaine très piégeuse.