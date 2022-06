Faiblement positif, Bob Jungels pourrait être remplacé par Greg Van Avermaet

Son absence à la conférence de presse de son équipe n’est pas passée inaperçue : Bob Jungels n’est pas certain de pouvoir courir le Tour.

Il était aussi absent lors de la présentation des coureurs, en soirée. Le Luxembourgeois était à l'isolement, dans sa chambre d'hôtel. Il est négatif ou plutôt faiblement positif. "Le résultat de son test révèle une positivité avec une légère charge virale qui motive un nouveau contrôle qui sera pratiqué jeudi matin", a expliqué le docteur Serge Niamke, médecin de l'équipe AG2R Citroën. Ce n'est qu'alors qu'une décision sera prise de l'aligner ou non en fonction du résultat de ce nouvel examen. S'il est positif, Jungels serait remplacé par… Greg Van Avermaet. Celui-ci est prêt à sauter dans l'avion ce jeudi et à rejoindre Copenhague où, comme de nombreuses équipes, AG2R Citroên a aussi amené le matériel et l'équipement des coureurs réserves, au cas où.