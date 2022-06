Mathieu van der Poel dévoile ses objectifs pour le Tour de France

Mathieu van der Poel visera une victoire d'étape au Tour de France et n'a pas l'intention de disputer le maillot vert, a avoué le Néerlandais d'Alpecin-Deceuninck jeudi matin dans la capitale danoise à la veille de prendre le départ de sa 2e Grande Boucle, son second grand Tour cette année après le Giro.

"J'ai un bon sentiment. Le laps de temps entre le Giro et le Tour a été court, mais j'ai pris le temps de me reposer et de bien me préparer", a confié van der Poel, vainqueur d'une étape au Tour d'Italie où il a porté le maillot rose.

Van der Poel avait remporté une étape l'an dernier au Tour et porté le maillot jaune dès la deuxième étape. Le Néerlandais, 27 ans, visera encore une victoire partielle et espère ne pas perdre trop de temps dans le contre-la-montre vendredi pour s'attaquer au maillot jaune si l'occasion se présente. "L'an dernier, le début de Tour me convenait bien", relativise-t-il. "Ici, le premier chrono assez court (13km) me convient, mais d'autres spécialistes peuvent faire beaucoup mieux. J'espère être dans le top 10 et perdre le moins de temps possible. Si ça marche, tout est possible (pour le maillot jaune, ndlr). Mon ambition n'est pas le maillot vert. Si quelqu'un de l'équipe va pour ça, ce serait plutôt Jasper Philipsen."

"La première semaine sera plaisante. Il y a quelques chouettes étapes. Ce sera nerveux comme toujours la première semaine. Surtout parmi les coureurs qui ne veulent pas perdre du temps. Je veux me montrer, et je préfère faire partie d'une échappée", espère encore Mathieu van der Poel qui lorgne sur la 5e étape de cette 109e édition, la 2e en France, entre Lille et Wallers-Arenberg, avec des pavés au menu sur une partie du parcours de Paris-Roubaix.