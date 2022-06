Voici les chiffres à connaître pour tout savoir du Tour de France 2022

4: Les pays différents que le Tour de France visitera cette année : le Danemark, la France, la Belgique et la Suisse. Dans l'Hexagone, la course passera par 8 Régions et 29 départements.

3: Les journées de repos, le lundi 4 juillet, transfert entre le Danemark et la France, les lundis 11 juillet (à Morzine) et 18 juillet (à Carcassonne).

12.095: Le total des points UCI qui sont à conquérir sur l'intégralité du Tour. Un vainqueur d'étape conquiert par exemple 120 points et le vainqueur du Tour 1.000.

9: Les villes étapes inédites du parcours 2022 parmi les 39 villes, communes et sites qui accueilleront un départ et, ou une arrivée cette année. Seules trois villes seront le théâtre d'une arrivée et d'un départ d'une étape (Copenhague, Saint-Etienne et Carcassonne). En France, le Tour emprunte les routes de 8 régions et 29 départements.

10: Les secondes de bonification accordée lors de chaque étape en ligne au vainqueur. Le 2e s'empare de 6 secondes, le 3e de 4.

13: Le Danemark est le 13e pays étranger dans lequel se rend le Tour de France depuis sa création.

250: Les membres des forces de l'ordre (garde républicaine, CRS, gendarmerie mobile, mission police) détachés de manière permanente sur l'intégralité du Tour.

2.642: Le toit du Tour est cette année le col du Galibier (2.642 m d'altitude), durant la 11e étape. Il sera escaladé à nouveau, le lendemain, par son autre versant.

©BELGA

11: Les secteurs pavés que comporte la 5e étape, Lille-Arenberg, pour un total de 19,4 kilomètres pavés.

3.349,8: Le kilométrage total de la 109e édition de la Grande Boucle.

21: Les étapes du Tour : 2 contre-la-montre individuels, 6 étapes de plaine, 5 étapes accidentées (dont une d'entre elles finit en côte), 3 étapes de moyenne montagne (dont 2 finissent en altitude) et 5 étapes de montagne (dont 5 avec une arrivée en altitude).

500.000: En €, le prix attribué au vainqueur du Tour. Le 2e perçoit 200.000 €, le 3e 100.000 € tandis que le 10e reçoit 3.800 € et que, du 20e au dernier classé, le prix s'élève à 1.000 €.

11.000: En €, le prix attribué au vainqueur d'une étape où les vingt premiers obtiennent un prix (300 € du 15e au 20e coureur).

176: Les coureurs du Tour, répartis en 22 équipes de 8 coureurs (18 WorldTour et 4 Procontinentales, les deux premières du classement UCI 2021 et deux invitées).

49.000: Comme le dénivelé positif total (en mètres) de cette 109e édition (contre 52.000 en 2021 et 58.000 en 2020).

5: Les arrivées au sommet de cette édition : à La Super-Planche des Belles Filles, au col du Granon, à l'Alpe d'Huez, à Peyragudes et à Hautacam.

484: Les accompagnants sportifs, 22 par équipe (managers d'équipes, directeurs sportifs, médecins, assistants, mécaniciens, chauffeurs, attachés de presse…).

14: Les membres de la cellule qui procède aux contrôles antidopage.

24: Le Grand Départ de Copenhague est le 24e qui a lieu d'un pays étranger depuis le premier à Amsterdam en 1954.

©BELGA

480: Le personnel d'organisation du Tour (100 permanents d'ASO et 380 personnels temporaires).

1.000: Les barrières hautes qui sont installées chaque jour à l'arrivée des étapes.

180: Les camions qui transportent la logistique du Tour chaque jour.

16: Les membres du collège des commissaires UCI qui arbitrent le Tour.

17: Le personnel médical (10 médecins et 7 infirmiers) présent sur le Tour (hors médecins d'équipes) véhiculé par 7 ambulances, 12 voitures médicales, 1 camion radiologie et 1 moto médicale.

28.000: Les policiers, gendarmes et pompiers déployés sur l'ensemble du parcours.

4.400: Les panneaux de signalisation apposés sur les points dangereux du parcours.

6.000.000: Le nombre d'objets distribués par la caravane publicitaire qui compte 150 véhicules et 600 personnes appartenant à 35 marques.

220: Le kilométrage (exactement 219,9 km) de la 6e étape, Binche-Longwy, la plus longue de ce Tour. L'étape la plus courte (la dernière) fait 115,6 km.

©PHOTONEWS

7: En hectares, la surface moyenne de la zone d'arrivée d'une étape.

23: Le Tour comporte un total de 23 cols ou côtes et arrivées en altitude classés en deuxième (6), première (10) et hors catégorie (7). C'est quatre de moins que l'an passé, six que l'année précédente. Une de ces montées se trouve dans les Vosges, douze dans les Alpes, une dans le Massif central et neuf dans les Pyrénées.