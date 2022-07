Bahrain Victorious très surveillée: le domicile de Dylan Teuns a également été perquisitionné !

Rappelez-vous, tout a commencé sur le Tour de France 2021. Le parquet de Marseille avait déjà perquisitionné l'hôtel de l'équipe Bahrain Victorious, très en vue sur le dernier Tour de France. Depuis, son leader slovène Matej Mohoric a notamment remporté Milan-Sanremo et Mikel Landa est monté sur le podium du dernier Giro (dont le classement par équipes a été remporté par la formation bahreïnie).



Ce jeudi, on apprenait que des nouvelles perquisitions avaient été menées à Copenhague, ciblant de nouveau l'hôtel de l'équipe emmenée par Jack Haig et Damiano Caruso sur ce Tour 2022. On y retrouve également le Belge Dylan Teuns, vainqueur de la dernière Flèche wallonne et d'une étape sur le Tour l'année passée. Selon nos confrères du Laatste Nieuws, le domicile du coureur a également été perquisitionné, à Halen. Au total, ces perquisitions se poursuivent dans sept pays (Italie, Espagne, Belgique, Pologne, Slovénie, Croatie et Danemark). "Du matériel électronique et des médicaments ont été saisis", précise notamment le procureur de la République de Marseille.



Le domicile de Damiano Caruso, deuxième du Giro 2021, a également été ciblé par les enquêteurs. Et les huit coureurs alignés sur le Tour ont été interrogés ce jeudi.



L'équipe a interdit à ses coureurs de commenter la situation.