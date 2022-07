Tour de France: le profil du parcours de la 1re étape (contre-la-montre)

13,2 km entre Copenhague et Copenhague pour débuter ce vendredi 1er juillet la 109e édition du Tour de France

1re étape - vendredi 1er juillet: Copenhague – Copenhague (13,2 km clm)

Jamais, même à Dublin (1998) ou Leeds (2014), le Tour n’avait pris son envol d’un point aussi septentrional. Cinq ans après le succès de Geraint Thomas à Düsseldorf, le Tour redémarre par un chrono individuel. Plus que d’un prologue (réglementairement limité à 8 km), il s’agit d’une véritable étape sur 13km200. Une distance et un parcours propices aux rouleurs qui pourraient déjà provoquer des (petits) écarts et avec un exceptionnel succès populaire.

Dès le début, les concurrents emprunteront la piste cyclable du pont de la Reine Louise, endroit le plus fréquenté par des cyclistes urbains en Europe, voire dans le monde, puisque près de la moitié des déplacements sont effectués à vélo à Copenhague, une ville qui recense plus de bicyclettes (673.000) que d’habitants (602.000).

Une visite à toute allure dans les rues de la capitale danoise qui ne manquera pas de dévoiler ses atours, comme la légendaire Petite Sirène. Malgré un tracé ultra-plat pour arriver aux Jardins de Tivoli, une vingtaine de virages et de courbes plus ou moins prononcées risquent d’empêcher le vainqueur de battre le record de vitesse dans un chrono du Tour établi en 2015 par Rohan Dennis à Utrecht, à 55km446 km/h. Néanmoins, avec une obligation de combiner puissance et aérodynamisme, l’étape n’échappera pas à un grand spécialiste de l’effort en solitaire.

En bref

Renseignements : départ du premier coureur à 16h00, départ du dernier coureur à 18h55. Les coureurs se succèdent de minute en minute. Arrivée prévue du dernier coureur vers 19h10.

Les difficultés du jour : aucune.

Dernier kilomètre : plat. Dernière ligne droite de 600 mètres.

Passé au Tour : jamais Copenhague, ni même le Danemark, n'avait accueilli une étape du Tour de France.