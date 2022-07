Patrick Lefevere heureux pour Lampaert: "S’il y en a un qui le mérite, c’est bien Yves"

Patrick Lefevere est aux anges. Forcément, l’un des siens portera le maillot jaune ce samedi dès la première étape en ligne. Au téléphone, la voix est un peu enrouée et la joie à son comble.

Patrick, quand avez-vous compris que Lampaert pouvait s’imposer ?

"Honnêtement, la fin de son contre-la-montre a été compliquée à suivre. Nous étions à 250 mètres de l’arrivée avec quelques invités quand l’écran s’est éteint. J’ai dû alors regarder la fin sur mon iPhone. Ce n’était vraiment pas idéal mais j’ai quand même pu comprendre qu’Yves réussissait quelque chose d’énorme."

L’aviez-vous vu venir ?

"Je vous mentirais en vous répondant par l’affirmative. Même Yves ne s’y attendait pas. Après coup, il m’a dit qu’il pensait avoir abordé les virages trop lentement pour s’imposer."

Qu’est-ce que ce succès représente pour vous ?

"Je suis très heureux. S’il y en a un qui méritait de gagner et de s’emparer du maillot jaune, c’est bien Yves. Dois-je vous rappeler toute la malchance qu’il a connue depuis le début de la saison ? Il a traversé des moments de doute mais n’a jamais abandonné. Et là, il est récompensé de tous ses efforts. Yves, c’est un peu le moteur du Wolfpack. Il ne se met jamais en avant mais tire les autres vers le haut. C’est un gars exemplaire."

Mais il arrive en fin de contrat…

"Oui, et il a un argument de plus pour négocier (rires). Franchement, j’ai vraiment envie qu’il reste. Yves, il nous aime et je l’aime. J’ai bon espoir que l’on trouve un accord."

Et ce maillot jaune, allez-vous le défendre ?

"Si on le perd demain, ce ne sera pas catastrophique car nous avons aussi d’autres objectifs comme la victoire d’étape avec Fabio (Jakobsen). Mais on va se battre pour défendre ce maillot au moins jusqu’au passage en Belgique (NdlR : jeudi prochain). De toute façon, notre Tour est déjà presque réussi."