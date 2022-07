Tour de France: le profil du parcours de la 3e et dernière étape au Danemark

3e étape - Dimanche 3 juillet: Vejle – Sonderborg (182 km)

Troisième volet du triptyque danois, l’étape plonge vers l’Allemagne au départ de Velje pour offrir une véritable chance à l’ensemble des sprinters.

Dans sa première partie, après avoir démarré de Velje, là où est né le… Suisse Tony Rominger dont la mère était danoise, la course passera par Kolding, la ville de Kasper Asgreen. Le vainqueur du Tour des Flandres 2020 rêve évidemment, comme les nombreux Danois qui devraient être de la partie, de se mettre en évidence devant ses compatriotes. Si trois (petites) côtes parsèment le tracé, on voit mal les sprinters et leurs équipiers laisser filer une des rares occasions (cinq ou six au maximum) que va leur offrir cette édition de la Grande Boucle.

Grand départ au Danemark oblige, le Tour de France aura cette année trois jours de repos, au lieu des deux réglementaires. Ce lundi 4 juillet, la journée de repos n’en sera pas vraiment une, même si les coureurs (mais pas l’immense majorité des suiveurs et accompagnateurs) effectueront le transfert de 900 kilomètres entre Sonderborg et Dunkerque en avion.

En bref

Renseignements : départ fictif à 13h05, départ réel à 13h15 après un défilé de 4,1 km.

Arrivée prévue entre 17h10 et 17h35.

Les difficultés du jour :

Km 27,3 s Côte de Koldingvej (1,1 km à 3,4 %) – 4e catégorie. Km 82,8 s Côte de Hejlsminde Strand (0,6 km à 6,5 %) – 4e catégorie. Km 27,3 s Côte de Genner Strand (2,1 km à 2,4 %) – 4e catégorie.

Sprint intermédiaire : Km 90,5 – Christiansfeld.

Dernier kilomètre : plat. Dernière ligne droite de 750 mètres.

Passé au Tour : voici les quatrième et cinquième villes-étapes inédites.