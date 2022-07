Tour de France: le profil du parcours de la 4e étape, qui marque l'entrée en France

171,5 km au menu entre Dunkerque et Calais ce mardi.

4e étape - Mardi 5 juillet: Dunkerque – Calais (171,5 km)

Au lendemain du voyage vers la France, un nouveau rendez-vous marqué du sceau de la nervosité et de l’affrontement athlétique attend les coureurs.

Après une cinquantaine de kilomètres et le passage dans la côte pavée du Mont-Cassel, le tracé va épouser le profil d’une lame de scie retournée dans les monts des Flandres puis sur ceux du Boulonnais (six côtes de 4e catégorie recensées mais d’autres, comme la côte de la Louve au km 145,5 ne le sont pas) et ne devrait pas laisser intact le peloton.

À partir d’Audinghen, en bordure du Cap Gris-Nez, le parcours obliquera à 90° vers la droite pour longer le littoral de la Côte d’Opale jusqu’à Calais pendant les vingt-cinq derniers kilomètres. On connaît la musique : si le vent est de la partie, c’est une dernière possibilité de voir le peloton ou ce qu’il en restera éclater en plusieurs bordures, sans parler de la dernière montée, dont le sommet culmine à dix kilomètres du but.

"Ce sont toujours des étapes difficiles", assure encore Thierry Gouvenou. "Ca tournicote, ça monte, au sommet il y a des plateaux qui peuvent être dégagés mais ça va dépendre de la direction du vent. Ça permet des attaques et il y a encore un risque de laisser des plumes. Cela peut se finir de nombreuses manières, par un sprint, par l'arrivée d'un petit groupe ou même par une victoire en solitaire."

En bref

Renseignements : départ fictif à 13h15, départ réel à 13h30 après un défilé de 6,9 km.

Arrivée prévue entre 17h10 et 17h35.

Les difficultés du jour : Km 30,7 s Côte de Cassel (km à %) – 4e catégorie.

Km 71,8 s Côte de Remilly-Wirquin (1,1 km à 6,8 %) – 4e catégorie. Km 97,2 s Côte de Nielles-lès-Bléquin (1,1 km à 7,7 %) – 4e catégorie. Km 102,7 s Côte de Harlettes (1,3 km à 6 %) – 4e catégorie. Km 123,6 s Côte du Ventus (1,1 km à 4,8 %) – 4e catégorie. Km 160,7 s Côte du Cap Blanc-Nez (0,9 km à 7,5 %) – 4e catégorie.

Sprint intermédiaire : Km 63,2 – Lumbres.

Dernier kilomètre : plat. Dernière ligne droite de 500 mètres.

Passé au Tour : Dunkerque, qui a vu le Tour s'élancer en 2001 (succès de Christophe Moreau), accueille la Grande Boucle pour la 20e fois (cinq succès belges) depuis 1911, même si cette année, c'est pour un départ uniquement. Calais, qui avait été le théâtre de deux départs, sera ville arrivée pour la première fois.