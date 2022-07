Tour de France: quand Mathieu van der Poel s'improvise joueur de foot avant le début de la troisième étape !

La troisième étape du Tour de France est déjà lancée ! Mais avant de prendre la route pour la dernière fois au Danemark, Mathieu van der Poel a trouvé le temps de se distraire. Mais pas sur un vélo. Alors qu'il discutait avec des fans, une balle de foot est alors tombée dans ses pieds. L'occasion pour lui de montrer qu'il est assez à l'aise avec quelques jongles en combinaison de cycliste. Des images sympathiques qui se sont terminées par des éclats de rire.

Et visiblement le ballon a tourné près de la ligne de départ puisque quelques minutes plus tard, le Français Franck Bonnamour se risquait également à l'exercice avec plus ou moins de facilité. Il s'agit en réalité d'un petit défi créé par les Youtubers de la chaîne Tour de Tietema, qui sillonnent les routes du Tour de France pour lancer des petits défis insolites aux coureurs. L'année dernière, ils avaient par exemple organisé un concours de wheeling en plein milieu d'un col pyrénéen.