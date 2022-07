Tour de France: les nouvelles règles covid vont “entraîner des chaînes de super propagation qui auraient été évitables”, alerte l'épidémiologiste Antoine Flahault

Même positifs, certains coureurs du Tour de France pourront prendre part à la course, à condition d'être asymptomatiques. D’après l'épidémiologiste Antoine Flahault, de nombreux coureurs vont finir par abandonner après avoir risqué de surcroît de contaminer le reste du peloton et les équipes support.

C’est une révolution dans les règles d'isolement qui s'étend désormais à d'autres disciplines sportives. Même positifs, les coureurs du Tour de France pourront prendre part à la course, à condition d'être asymptomatiques.

Alors que le Tour de France entame sa quatrième étape ce mardi, la Grande Boucle est toujours menacée par la circulation active du Covid-19, le nombre de nouveaux cas a en effet plus que doublé en une semaine en France pour atteindre son plus haut niveau depuis avril. L'Union Cycliste Internationale (UCI) l'a pourtant annoncé mardi dernier, elle souhaitait alléger les règles de restrictions concernant les coureurs malades du Covid. Jusqu'alors, si un cycliste était testé positif, le règlement l'obligeait à quitter la course.

Une mise à l'écart qui prend désormais fin avec le nouveau protocole sanitaire. "Dans le cas de la survenue au sein d'une équipe d'un cas de Covid-19 confirmé par un test antigénique puis par un test PCR (qu'il s'agisse d'un coureur ou d'un membre du personnel), la décision d'isolement éventuelle sera prise de manière collégiale par le médecin de l'équipe concernée, le médecin Covid-19 de l'épreuve et le directeur médical de l'UCI, sur la base des éléments cliniques disponibles. Celle-ci sera prise à la majorité du panel", indique le nouveau règlement, mis au point par un groupe de pilotage placé sous la responsabilité du directeur médical de l'UCI, le Pr Xavier Bigard.

Le sous-variant BA.5 menace le Tour de France

Pour l'épidémiologiste Antoine Flahault, ces nouvelles règles sont contre-productives. "Ce variant BA.5, en pleine expansion en Europe de l'ouest, a la particularité d'être très symptomatique. Cela signifie qu'après un ou deux jours sans symptômes, la plupart des testés positifs vont être terrassés pendant plusieurs jours par le Covid-19, ne pourront plus courir, et beaucoup finiront donc par abandonner après avoir risqué de surcroît de contaminer le reste du peloton et les équipes support".

Alors que le nombre de cas de Covid-19 continue d’augmenter fortement en France comme en Belgique, sous l’effet du sous-variant BA.5, le professeur estime que les coureurs devraient s'isoler pour ne pas mettre en danger les équipes et craint une hausse des infections au sein du peloton. “La moitié des contaminations survient du fait de contacts avec des personnes asymptomatiques ou présymptomatiques. Les coureurs positifs asymptomatiques seront hautement contagieux et risquent d’entraîner des chaînes de super propagation qui auraient été évitables”.

Le professeur de santé publique et directeur de l'Institut de santé globale à l'université de Genève (Suisse), en collaboration avec les deux écoles polytechniques de Lausanne et de Zürich, qui produisent des prévisions quotidiennes pour plus de trois cents pays et territoires dans le monde (dont la Belgique), estime par ailleurs que tout le monde doit redouter les Covid longs, et pour cela, porter à nouveau le masque en lieux clos qui reçoivent du public. “Il faut également avant tout protéger les segments les plus vulnérables de la société, c’est-à-dire les personnes âgées de plus de 70 ans, les personnes immunodéprimées, et les personnes non vaccinées ayant des comorbidités (dont bien sûr les enfants). Les plus de 70 ans doivent recevoir quatre doses vaccinales pour être protégées au mieux. Il faut que les personnels et les résidents des maisons de retraite portent des masques, de préférence FFP2”.