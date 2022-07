Un consultant français taille Wout van Aert: "Pour briller, il faut gagner, pour le moment, c'est un challenger"

Le Tour de France a débuté vendredi au Danemark. Et en l'absence de grande compétition footballistique, il accapare une grande partie du temps d'audience. Et avec lui, son lot d'experts plus ou moins pertinents pour parler de la petite reine. Ce dimanche, l'émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC revenait sur le début de cette 109e édition de la Grande Boucle.

Interrogé sur la nouvelle génération dorée du cyclisme mondial, le consultant Olivier Girault, ancien... handballeur s'est dans un premier temps montré emballé : "Tous les coureurs que l'on voit actuellement, c'est une bonne nouvelle pour le cyclisme. On se demandait si des gars comme Van Aert ou Van der Poel allaient pouvoir devenir des stars. Cette génération est en train de tout exploser", a-t-il commencé avant de nuancer son propos par rapport au maillot jaune, "Mais Van Aert, dans tout cela ? On en a parlé, il allait peut-être gagner le Dauphiné, il allait peut-être gagner la 1re étape du Tour de France, il allait peut-être gagner la 2e étape... Je pense que c'est le coureur le plus complet car il est toujours présent... mais jamais premier. Et aujourd'hui, pour briller, il faut gagner."

Un avis tranché sur celui qui a tout de même remporté 35 succès sur la route (dont Milan-Sanremo et six étapes du Tour de France) et qui en possède le double en cyclo-cross (dont trois titres de champion du monde). Mais pour Olivier Girault, le Belge doit encore en faire plus pour faire partie des plus grands : "Je n'ai pas dit que ce n'était pas un grand coureur mais pour être une star, il en faut plus. Il va falloir des éclats, il va devoir briller. Pogacar est le coureur que tout le monde regarde. À un moment, si tu veux devenir une star, il faudra battre ce coureur-là."

Et le consultant de RMC de conclure : "Ils sont plusieurs à pouvoir aspirer à être la grande star du cyclisme mais Wout van Aert, pour l'instant; il est outsider, il est challenger." Van Aert ornera son magnifique maillot jaune de leader du classement général au départ de la 4e étape du Tour de France à Dunkerque et possède déjà une belle avance sur son dauphin au classement du maillot vert.