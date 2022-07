L’AVIQ participe au Tour de France avec les personnes en situation de handicap

Chaque année, les étapes en Belgique de cette mythique course cycliste suscitent l'engouement, attirant tant les amateurs que les spectateurs moins avertis. Cette année encore, l'AVIQ s'associe à cette ferveur estivale en invitant les services et associations pour personnes en situation de handicap à participer à une journée récréative qui s'annonce haute en couleurs et riche en émotions. C'est l'occasion de rappeler l'importance de l'inclusion et de l'accès aux loisirs pour tous mais aussi de renforcer nos liens avec nos publics !

En 2019 déjà, l'AVIQ s'était associée à la Province de Hainaut et au Centre Arthur Regniers pour inviter les institutions pour personnes en situation de handicap à assister au passage de la caravane publicitaire et de la course avant de participer à une après-midi récréative. Nous étions plus de 500 à nous plonger dans l'ambiance festive de ce rassemblement sportif, pour le plus grand plaisir de toutes et de tous.



Cette année, nous avons décidé de réitérer l'opération pour l'étape du jeudi 7 juillet 2022 qui passera par Merbes-Saint-Marie. Pour l'occasion, nous avons invité les services et associations qui accueillent et accompagnent des personnes en situation de handicap à venir nous rejoindre pour participer à une journée récréative. 70 institutions ont répondu présentes. Les 850 participants d'ores et déjà inscrits recevront un t-shirt jaune et sont invités à créer drapeaux, étendards et autres gadgets aux couleurs du Tour de France pour renforcer l'ambiance du moment, très attendu pour un public qui n'a pas facilement accès à ce type d'activités. En effet, l'objectif de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie sociale est au fondement de cette entreprise.



Au programme de la journée

Entre 8h 30 et 9h30 : accueil et distribution de t-shirt au Centre Arthur Regniers (rue de la Baronne E. Drory Van den Eynde 2, 6543 Bienne-lez-Happart)

10h15 : passage de la caravane publicitaire à Merbes-Sainte-Marie

12h15 : passage de la course cycliste

Après-midi : journée récréative et écran géant

Pour nous rejoindre, vous plonger dans l’ambiance avec nous et vivre cette étape du Tour de France avec nos invités, si vous n’êtes pas accrédités par les organisateurs du Tour de France, voici les consignes pour accéder entre 8h30 et 9h30 au Centre Regniers. Cet itinéraire est obligatoire quel que soit votre lieu de départ :

En Venant de Namur :

Prendre le R3 après la sortie Fleurus

Sortir à Lobbes, Fontaine l’Evêque et prendre la N54

En Venant de Mons :

E42 sortie Chapelle-lez-Herlaimont et prendre la N59

Jusqu’au croisement avec la N54

Itinéraire commun pour tous :

Au bout de la N54 prendre la direction de Lobbes puis à droite

Parcourir quelques kilomètres et après le rond-point prendre la 1ère route à droite RN559 rue des Viviers direction Bienne-Lez-Happart et Mont-Sainte-Geneviève

Continuer à gauche rue des Viviers

À droite rue de Binche

300m à gauche rue du Pont Jaupart puis vous arrivez sur E. Drory et vous arrivez

Pour le retour, il faut emprunter le même itinéraire qu’à l’aller.