Le peloton du Tour de France rendra un hommage aux victimes de la fusillade à Copenhague au départ de la 4e étape

Avant le départ de la 4e étape à Dunkerque, prévu à 13h30, une minute d'applaudissements est prévue par les coureurs et l'ensemble de la caravane. Les neuf coureurs danois seront placés pour l'occasion au premier rang des coureurs. Le drame est survenu lors de la troisième et dernière journée du Tour au Danemark. Il s'était élancé de Copenhague vendredi par un contre-la-montre de 13,2 km dans les rues de la capitale. Deux étapes en ligne, samedi (Roskilde-Nyborg) et dimanche (Vejle-Sonderborg) avaient ensuite composé les étapes danoises de ce Tour de France.

Un homme de 22 ans est suspecté d'avoir tué trois personnes et blessé vingt-sept autres, dont quatre grièvement, après avoir ouvert le feu sans raison dans un centre commercial de la capitale danoise. Le suspect a été placé dans une unité psychiatrique fermée. Il était connu pour des antécédents psychiatriques.